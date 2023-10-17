В разных районах Швеции открыты пункты для депортации мигрантов

22:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционное управление Швеции открыло пять депортационных центров в разных районах страны, где будут размещаться те, кто получил предписание покинуть королевство или переехать в другое государство. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Поручение об учреждении таких центров было дано правительством этим летом. Получившим отказ в виде на жительство иностранцам, которые проживают самостоятельно или в предоставленном государством жилье, предложено переместиться в открытые центры. В настоящее время речь идет о 2,5 тыс. человек.