В разных районах Швеции открыты пункты для депортации мигрантов
22:22 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поручение об учреждении таких центров было дано правительством этим летом. Получившим отказ в виде на жительство иностранцам, которые проживают самостоятельно или в предоставленном государством жилье, предложено переместиться в открытые центры. В настоящее время речь идет о 2,5 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 22:05 17.10.2023
- Корабли ВМС Британии направились в Восточное Средиземноморье «укреплять региональную стабильность»
- 20:20 17.10.2023
- Президент России прокомментировал слова президента США о том, чтобы «подавить Путина»
- 19:05 17.10.2023
- Украина подтвердила применение американских ракет ATACMS
- 19:00 17.10.2023
- Решение Болгарии о повышении цен на транзит газа является враждебным шагом – МИД Венгрии
- 18:50 17.10.2023
- Нетаньяху: ХАМАС совершает двойное военное преступление
- 18:20 17.10.2023
- РФ выполнит обязательство по контракту на поставку газа Венгрии, несмотря на заявление Болгарии
- 17:40 17.10.2023
- США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину — WSJ
- 17:12 17.10.2023
- Пашинян обвинил «внешние силы» в попытках дестабилизировать ситуацию в Армении
- 17:00 17.10.2023
- В Египте заявили ЕС, что в случае массового притока палестинцев отправят их в Европу — FT
- 16:32 17.10.2023
- Иордания не может принять беженцев из Газы — король
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать