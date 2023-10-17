Корабли ВМС Британии направились в Восточное Средиземноморье «укреплять региональную стабильность»
22:05 17.10.2023 Источник: Интерфакс
"Группа Королевского военно-морского флота, которая включает корабли RFA Argus и RFA Lyme Bay, покинула Гибралтарский пролив и отправилась в Восточное Средиземноморье с целью укрепить региональную стабильность и предоставить варианты действий на случай непредвиденных обстоятельств в предстоящие недели", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства в соцсети X. Ранее на Даунинг-стрит заявили, что Британия направляет военных в регион для поддержки Израиля.
"Военная группировка, включающая самолет P-8 (противолодочный Boeing P-8 Poseidon - ИФ), средства наблюдения, два корабля - Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", - сообщила канцелярия британского премьера Риши Сунака.
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