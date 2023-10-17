Аббас отказался участвовать в саммите с участием президента США

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, которая должна была пройти завтра в иорданской столице, городе Аммане. Об этом сообщил представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас.

«Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена», — указал представитель ФАТХ, слова которого привел телеканал Al Hadath. «Любой саммит без остановки войны [в палестинском секторе Газа] бесполезен», — пояснил представитель палестинского движения.