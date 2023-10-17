Аббас отказался участвовать в саммите с участием президента США
22:40 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена», — указал представитель ФАТХ, слова которого привел телеканал Al Hadath. «Любой саммит без остановки войны [в палестинском секторе Газа] бесполезен», — пояснил представитель палестинского движения.
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