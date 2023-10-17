Совбез Израиля призвал сограждан «как можно скорее» покинуть Турцию

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Израиля, находящиеся сейчас на территории Турции, должны срочно покинуть эту страну. Такую рекомендацию распространил Совет национальной безопасности Израиля.

«В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», — говорится в сообщении.