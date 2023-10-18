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НОВОСТИ

"Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля

09:00 18.10.2023 Источник: Интерфакс

Ливанская группировка "Хезболла" устроит в среду "день гнева" против Израиля, сообщает The Times of Israel. "Пусть среда станет днем гнева против нашего врага", - цитирует газета выдержки из заявления "Хезболлы".

В группировке пояснили, что возлагают на Израиль ответственность за нанесенный во вторник удар по больнице в секторе Газа, из-за которого погибли сотни палестинцев.

Израиль, как сообщалось, утверждает, что в больницу попала ракета, запущенная палестинской группировкой "Исламский джихад".

Ранее появилось сообщение об отмене властями Иордании планировавшегося на среду в Аммане саммита с лидерами США, Египта и Палестинской национальной администрации (ПНА).

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