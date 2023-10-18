ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1 000 руб. и доработает ее
09:05 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России доработает новую банкноту в 1 тыс. рублей, принято решение пока остановить ее выпуск. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — указали в ЦБ.
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