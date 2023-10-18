Китай выступает против односторонних санкций и политики принуждения — Си Цзиньпин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь») в Пекине.

«Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей», — сказал председатель КНР.