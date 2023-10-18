Китай выступает против односторонних санкций и политики принуждения — Си Цзиньпин
09:20 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь») в Пекине.
«Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей», — сказал председатель КНР.
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