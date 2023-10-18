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НОВОСТИ

ПВО перехватила 28 БПЛА Украины над Курской и Белгородской областями и Черным морем

09:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве.

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