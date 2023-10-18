0
0
95
НОВОСТИ

Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США

10:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа чудовищным военным преступлением, ответственность за которое несут США.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 18.10.2023
США предотвратили атаку БПЛА на свои войска в Ираке — Reuters
0
21
10:20 18.10.2023
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин
0
62
10:05 18.10.2023
Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
0
77
10:05 18.10.2023
В результате ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом в городе Запорожье — Рогов
0
104
09:32 18.10.2023
ПВО перехватила 28 БПЛА Украины над Курской и Белгородской областями и Черным морем
0
137
09:20 18.10.2023
Китай выступает против односторонних санкций и политики принуждения — Си Цзиньпин
0
153
09:05 18.10.2023
ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1 000 руб. и доработает ее
0
182
09:00 18.10.2023
"Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля
0
182
23:00 17.10.2023
Совбез Израиля призвал сограждан «как можно скорее» покинуть Турцию
0
723
22:40 17.10.2023
Аббас отказался участвовать в саммите с участием президента США
0
718

Возврат к списку