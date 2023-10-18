Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа чудовищным военным преступлением, ответственность за которое несут США.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в своем телеграм-канале.