Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США
10:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа чудовищным военным преступлением, ответственность за которое несут США.
«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в своем телеграм-канале.
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