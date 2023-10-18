В результате ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом в городе Запорожье — Рогов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибочные действия противовоздушной обороны ВСУ, по предварительным данным, привели к попаданию ракеты в жилой многоквартирный дом в контролируемом украинским режимом городе Запорожье. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье и пригороде громко. Во временно оккупированном нацистами областном центре и пригороде прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, в результате преступных действий криворуких ПВО ВСУ один из взрывов в Запорожье — прилет в жилую многоэтажку», — написал Рогов.

Он добавил, что работа ПВО Украины представляет наибольшую опасность для мирных жителей. По данным Рогова, в областном центе было не менее пяти взрывов.