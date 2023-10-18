Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин
10:20 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай намерен всесторонне устранить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»).
«Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции на Шелковом пути, подпишет соглашения о свободной торговле и защите инвестиций с большим количеством стран, всесторонне устранит ограничения на доступ иностранных инвестиций в сферу производства», — сказал китайский лидер.
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