Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай намерен всесторонне устранить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»).

«Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции на Шелковом пути, подпишет соглашения о свободной торговле и защите инвестиций с большим количеством стран, всесторонне устранит ограничения на доступ иностранных инвестиций в сферу производства», — сказал китайский лидер.