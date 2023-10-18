0
0
40
НОВОСТИ

Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин

10:20 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай намерен всесторонне устранить ограничения на поступление иностранных инвестиций в сферу производства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»).

«Китай создаст пилотную зону сотрудничества в области электронной коммерции на Шелковом пути, подпишет соглашения о свободной торговле и защите инвестиций с большим количеством стран, всесторонне устранит ограничения на доступ иностранных инвестиций в сферу производства», — сказал китайский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 18.10.2023
США предотвратили атаку БПЛА на свои войска в Ираке — Reuters
0
21
10:05 18.10.2023
Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
0
77
10:05 18.10.2023
В результате ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом в городе Запорожье — Рогов
0
104
10:00 18.10.2023
Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США
0
108
09:32 18.10.2023
ПВО перехватила 28 БПЛА Украины над Курской и Белгородской областями и Черным морем
0
137
09:20 18.10.2023
Китай выступает против односторонних санкций и политики принуждения — Си Цзиньпин
0
153
09:05 18.10.2023
ЦБ остановил выпуск новой банкноты в 1 000 руб. и доработает ее
0
182
09:00 18.10.2023
"Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля
0
182
23:00 17.10.2023
Совбез Израиля призвал сограждан «как можно скорее» покинуть Турцию
0
723
22:40 17.10.2023
Аббас отказался участвовать в саммите с участием президента США
0
718

Возврат к списку