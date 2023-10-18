США предотвратили атаку БПЛА на свои войска в Ираке — Reuters
10:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США предотвратили атаку двух беспилотников на свои силы в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Источники агентства не сообщили, какую страну или группировку они считают ответственной за нападение. Беспилотники удалось перехватить при попытке нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, на которой размещены американские войска.
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