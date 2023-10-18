Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута

10:05

В Москве действуют уже 100 электробусных маршрутов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, этот результат был достигнут всего за пять лет использования в мегаполисе нового современного и экологичного вида транспорта. «В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы», – отметил глава города в своем блоге. По словам градоначальника, новые электробусы вышли на маршруты т74 (станция Московского центрального диаметра (МЦД) «Курьяново» – метро «Кузьминки»), 762 (станция МЦД «Курьяново» – метро «Братиславская») в Юго-восточном административном округе и 875 (город Троицк (микрорайон В) – МЦД «Крекшино») в Троицком и Новомосковском административном округе. В рабочие дни горожане совершают на них более 7,5 тыс. поездок.

Еще один электробусный маршрут - №555. Это шаттл от станции метро «Физтех» для студентов МФТИ в Северо-восточном административном округе. Проезд на нем бесплатный, а расписание движения составлено с учетом графика занятий вуза. Для удобства студентов была создана дополнительная остановка у общежития №13 – «ДХЗ ТОС».

Как отмечает Собянин, в следующем году доля электробусов в парке «Мосгортранс» будет составлять примерно 30%, поскольку весной были заключены контракты жизненного цикла на еще 1200 машин от «КамАЗа» и «Группы ГАЗ». Новые электробусы будут улучшенными версиями машин, к которым уже привыкли горожане. Увеличенный на 18% передний указатель номера маршрута будет лучше виден пассажирам, освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток. При этом запас хода удалось увеличить с 40–50 км до 80 км. Также в Москве продолжат развивать зарядную инфраструктуру и строить современные парки для электробусов. В 2022 году в столице был открыт первый в РФ и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», а в июле нынешнего года начал работать второй парк для электробусов «Митино». По словам мэра, количество электробусных маршрутов в Москве будет увеличиваться.