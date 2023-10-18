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Израильская армия опубликовала видео попадания ракеты по больнице в Газе

11:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе, в результате которого погибли более 500 человек. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе заявили, что на опубликованных кадрах виден «неудачный запуск ракеты террористической организацией „Исламский джихад“, приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа». «На видеозаписи системы IAF запечатлена территория вокруг больницы до и после неудачного запуска ракеты террористической организацией „Исламский джихад“, — отмечает пресс-служба.

Ранее армия Израиля опровергла сообщения о том, что ракетный удар по больнице в Газе был нанесен израильскими военными.

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