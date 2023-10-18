Глава МО Великобритании не согласился с Байденом в вопросе оккупации Газы Израилем
11:05 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не согласился с утверждением президента США Джо Байдена о том, что оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой». Об этом чиновник заявил, выступая перед журналистами в британском посольстве в Вашингтоне.
«Суждения о том, как это сделать [провести операцию], остаются за Израилем, пока не нарушаются нормы международного гуманитарного права», — приводит слова Шэппса газета Politico. Издание отмечает, что, отвечая на вопрос о согласии с позицией Байдена, глава британского Минобороны заявил, что не хочет «давать Израилю конкретных советов о том, какой должна быть операция».
Politico подчеркивает, что высказывания Шэппса демонстрируют «небольшой, тихий раскол между США и Великобританией», что может сделать визит министра обороны Британии в Вашингтон «чуть более неловким».
НОВОСТИ
- 12:05 18.10.2023
- Школа в Курской области получила повреждения после падения обломков БПЛА
- 12:00 18.10.2023
- Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу
- 11:32 18.10.2023
- Новый лидер Мальдив надеется на уход ВС Индии через неделю после его инаугурации
- 11:20 18.10.2023
- Разведывательный альянс Five Eyes обвинил Китай в шпионаже и хакерских атаках
- 11:00 18.10.2023
- Израильская армия опубликовала видео попадания ракеты по больнице в Газе
- 10:32 18.10.2023
- США предотвратили атаку БПЛА на свои войска в Ираке — Reuters
- 10:20 18.10.2023
- Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в сферу производства — Си Цзиньпин
- 10:05 18.10.2023
- Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
- 10:05 18.10.2023
- В результате ошибки ПВО ВСУ ракета попала в жилой дом в городе Запорожье — Рогов
- 10:00 18.10.2023
- Медведев считает удар по больнице в Газе военным преступлением, в котором виновны США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать