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Глава МО Великобритании не согласился с Байденом в вопросе оккупации Газы Израилем

11:05 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не согласился с утверждением президента США Джо Байдена о том, что оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой». Об этом чиновник заявил, выступая перед журналистами в британском посольстве в Вашингтоне.

«Суждения о том, как это сделать [провести операцию], остаются за Израилем, пока не нарушаются нормы международного гуманитарного права», — приводит слова Шэппса газета Politico. Издание отмечает, что, отвечая на вопрос о согласии с позицией Байдена, глава британского Минобороны заявил, что не хочет «давать Израилю конкретных советов о том, какой должна быть операция».

Politico подчеркивает, что высказывания Шэппса демонстрируют «небольшой, тихий раскол между США и Великобританией», что может сделать визит министра обороны Британии в Вашингтон «чуть более неловким».

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