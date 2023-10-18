Разведывательный альянс Five Eyes обвинил Китай в шпионаже и хакерских атаках
11:20 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители стран разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes) обвинили Китай в краже интеллектуальной собственности, хакерских атаках и шпионаже. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на их совместное заявление.
Согласно его данным, представители спецслужб Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии и США, входящих в альянс, сделали соответствующее заявление после встреч с частными компаниями в Кремниевой долине. По мнению директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея, чьи слова приводит агентство, «беспрецедентный» совместный призыв должен противостоять «беспрецедентной угрозе» инновациям по всему миру со стороны Китая.
«Китай уже давно следит за предпринимателями с помощью сети одновременного применения нескольких технологий: кибервторжения, операций разведки, казалось бы, безобидных корпоративных инвестиций и транзакций, — заявил он. — Каждая нить этой паутины стала более дерзкой и опасной».
Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй не согласилась с обвинениями в адрес Пекина, подчеркнув, что Китай «привержен защите интеллектуальной собственности», указывает Reuters.
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