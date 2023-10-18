Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу
12:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал Миллер.
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