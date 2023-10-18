Школа в Курской области получила повреждения после падения обломков БПЛА
12:05 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тимская школа имени Н. В. Черных в Курской области получила повреждения в результате падения на территорию учреждения обломков украинского беспилотника, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ночью на территорию Тимской школы им. Н. В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Как отметил глава региона, в школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.
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