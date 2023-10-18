Действия Израиля нацелены не на борьбу с ХАМАС, а на вытеснение палестинцев — ас-Сиси

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция Израиля в секторе Газа направлена не на борьбу с движением ХАМАС, а на вытеснение палестинцев. Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Каире.

«То, что происходит в Газе — это не военная операция против ХАМАС, а вытеснение жителей сектора Газа», — заявил президент, подчеркнув, что попытка «переселения палестинцев на Синай будет означает втягивание Египта в конфликт против Израиля».