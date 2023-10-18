Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского — высокопоставленный источник в Москве

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, — сказал источник. — Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3, если считать Молдавию Украиной № 2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».