Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского — высокопоставленный источник в Москве
12:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.
«Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, — сказал источник. — Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3, если считать Молдавию Украиной № 2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского».
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