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НОВОСТИ

Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 90% — Силуанов

13:05 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

«Уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль занимает здесь», — сказал Силуанов.

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