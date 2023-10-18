Байден возложил ответственность за атаку на больницу не на Израиль, а на «другую сторону»

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден посчитал ответственным за вчерашнюю атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа не Израиль, а «другую сторону» конфликта. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе и на основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», — заявил Байден, обращаясь к премьер-министру еврейского государства.