Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».