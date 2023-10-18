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В Харькове после взрывов начались перебои с электричеством

14:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои в электроснабжении зафиксированы в Харькове, где ранее произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Есть определенные проблемы со светом», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Терехова, экстренные службы уже начали восстановительные работы.

В среду в Харькове произошли взрывы. В настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

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