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НОВОСТИ

Самолеты РФ с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем — Путин

14:12 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами „Кинжал“, — объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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