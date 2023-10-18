ВСУ обстреляли амбулаторию на Херсонщине из HIMARS, на больницу были сброшены бомбы с БПЛА

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрел сельской амбулатории в Новой Маячке Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) велся из реактивной системы залпового огня HIMARS, а на районную больницу в Алёшках были сброшены бомбы с беспилотников. Об этом сообщил глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко.

«Если в Новой Маячке это ракета системы запуска HIMARS, то на больницу [в Алёшках] четко и целенаправленно сбрасывали бомбы с дронов и <…> делали съемку, как „горит красиво“, — сказал он в эфире телеканала „Россия-24“.