РФ будет контролировать визуально и «с помощью оружия» Средиземное море — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрулирование ВКС РФ позволит осуществлять визуальный контроль и «контроль с помощью оружия» за происходящим в Средиземном море. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Чуть ранее глава государства сообщил, что поручил ВКС России начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

«Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — сказал он, отвечая на вопрос, не назовут ли западные страны «угрозой» заявления президента.