Китай поддерживает РФ в отстаивании ее национального суверенитета — Си Цзиньпин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай поддерживает Россию в отстаивании ее интересов в области национального суверенитета, безопасности и развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Доме народных собраний в Пекине.

«Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.