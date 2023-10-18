0
0
0
НОВОСТИ

Китай поддерживает РФ в отстаивании ее национального суверенитета — Си Цзиньпин

15:12 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай поддерживает Россию в отстаивании ее интересов в области национального суверенитета, безопасности и развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на российско-китайских переговорах в расширенном составе в Доме народных собраний в Пекине.

«Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 18.10.2023
РФ будет контролировать визуально и «с помощью оружия» Средиземное море — Путин
0
50
14:32 18.10.2023
ВСУ обстреляли амбулаторию на Херсонщине из HIMARS, на больницу были сброшены бомбы с БПЛА
0
109
14:12 18.10.2023
Самолеты РФ с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем — Путин
0
156
14:00 18.10.2023
В Харькове после взрывов начались перебои с электричеством
0
151
13:32 18.10.2023
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
0
189
13:20 18.10.2023
Байден возложил ответственность за атаку на больницу не на Израиль, а на «другую сторону»
0
211
13:05 18.10.2023
Доля расчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 90% — Силуанов
0
223
13:00 18.10.2023
«Войны по доверенности» будут преобладать среди великих держав — доклад «Валдая»
0
246
12:32 18.10.2023
Пашинян семимильными шагами идет по пути Зеленского — высокопоставленный источник в Москве
0
294
12:20 18.10.2023
Действия Израиля нацелены не на борьбу с ХАМАС, а на вытеснение палестинцев — ас-Сиси
0
271

Возврат к списку