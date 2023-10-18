Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике выросла в 2,5 раза — Шойгу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза, теперь это более 30 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них — военнослужащие Соединенных Штатов Америки», — сказал Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.