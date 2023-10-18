0
0
124
НОВОСТИ

Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике выросла в 2,5 раза — Шойгу

15:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза, теперь это более 30 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них — военнослужащие Соединенных Штатов Америки», — сказал Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.10.2023
Индия к 2027 году станет третьей по величине экономикой мира — прогноз JPMorgan
0
51
16:20 18.10.2023
Курорт Сбера «Манжерок» удостоен престижной туристической награды
0
74
16:12 18.10.2023
Модели поступления в 10-й класс и колледжи в ближайшее время изменятся — Рособрнадзор
0
122
16:00 18.10.2023
В центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
0
104
15:38 18.10.2023
Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках
0
138
15:12 18.10.2023
Китай поддерживает РФ в отстаивании ее национального суверенитета — Си Цзиньпин
0
186
15:00 18.10.2023
РФ будет контролировать визуально и «с помощью оружия» Средиземное море — Путин
0
197
14:32 18.10.2023
ВСУ обстреляли амбулаторию на Херсонщине из HIMARS, на больницу были сброшены бомбы с БПЛА
0
222
14:12 18.10.2023
Самолеты РФ с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем — Путин
0
279
14:00 18.10.2023
В Харькове после взрывов начались перебои с электричеством
0
246

Возврат к списку