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НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

15:38 18.10.2023

В Москве будет реконструирована спортивная база Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова в Сокольниках. По словам мэра столицы Сергея Собянина, представители академии намерены обновить всю инфраструктуру, сделать новые поля, стадион и бассейн. Спортивный комплекс футбольной академии «Спартак» Сергей Собянин посетил вместе с бизнесменом и меценатом Вагитом Алекперовым.

«Рядом прекрасный реконструированный теннисный центр, сделали хоккейный центр, а вот футбольный центр академии «Спартака» выглядит не очень, - отметил глава города. - Надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны. Посмотрим на концепцию. Главное – чтобы ребятам понравилось, чтобы здесь было комфортно заниматься».

Согласно концепции реконструкции спорткомплекса академии «Спартака», там планируется создать футбольный стадион с трибунами на 7500 зрителей, крытый манеж с трибунами на 500 зрителей, поле, тренажерный и игровой залы, сеть открытых полей и четыре теннисных корта. Также предполагается благоустройство ближайшей парковой зоны, где обустроят открытый амфитеатр для просмотра футбольных матчей и кино, детскую площадку, воркаут-зону.

Планируется, что комплекс смогут посещать до 1,5 тыс. горожан в сутки, во время тренировок – до 500 человек. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс планируют сделать открытым для всех москвичей.

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