В центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
16:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.
6 октября в Минобороны России сообщали, что вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма.
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