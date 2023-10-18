В центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.

6 октября в Минобороны России сообщали, что вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма.