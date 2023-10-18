Модели поступления в 10-й класс и колледжи в ближайшее время изменятся — Рособрнадзор

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что в этом году изменений не планируется.

«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в [учреждения] СПО (среднего профессионального образования — прим. ТАСС) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал он во время всероссийской встречи с родителями.