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Индия к 2027 году станет третьей по величине экономикой мира — прогноз JPMorgan

16:32 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП увеличится вдвое и составит $7 трлн. С таким прогнозом выступил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.

«По мнению JPMorgan, очень сильные долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком со структурной точки зрения», — приводит его слова газета Business Standard. Доля промышленного производства в ВВП Индии может вырасти с 17% до почти 25%, а экспорт — увеличиться более чем вдвое, превысив $1 трлн.

«В долгосрочной перспективе мы видим огромные изменения в общей структуре индийской экономики», — добавил Салливан.

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