Курорт Сбера «Манжерок» удостоен престижной туристической награды

16:20

Фото пресс-службы Сбера



Курорт Сбера «Манжерок» удостоен четырех премий SKI BUSINESS AWARDS 2023 на федеральном форуме в Сочи, где обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» признан лучшим сразу в четырех номинациях – «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель – Открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте». Результаты премии SKI BUSINESS AWARDS 2023 были объявлены на форуме туристических территорий, который проходил в Сочи.

«Манжерок» является одним из главных туристических объектов Сибирского федерального округа. В прошлом году курорт посетило более 520 тыс. гостей. Курорт сочетает в себе горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты, а также современные глэмпинги.

К концу года на территории курорта гостей примет панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 м. Кроме того, «Манжерок» продолжает работу по увеличению протяженности трасс. Так, в ближайшей перспективе будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и более 15 км пеших маршрутов. Это сделает его одним из крупнейших современных курортов России.

Премия SKI BUSINESS AWARDS существует уже 10 лет. Лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.