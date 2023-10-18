Борьба Израиля с ХАМАС будет трудной и долгой, это «война другого рода» — Нетаньяху

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противостояние Израиля с палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим, для еврейского государства это «война другого рода с противником другого рода», но израильтяне одержат в ней верх. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль с визитом.

Обращаясь к Байдену, Нетаньяху подчеркнул, что правительство его страны, представители которого также присутствовали на встрече, «едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе». «Это будет война другого рода, потому что ХАМАС — это враг другого рода», — сказал премьер, в очередной раз обвинив хамасовцев в использовании гражданского населения в Газе в качестве живого щита.

Он добавил, что Израиль продолжит работу над освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа, и будет и далее стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве. Он возложил всю вину за страдания и гибель местных жителей на сторонников ХАМАС и в очередной раз выразил мнение, что радикалы совершают «двойное военное преступление», нападая на израильтян и прикрываясь палестинцами.

Завершая свое короткое выступление по итогам встречи с Байденом, израильский премьер обратился к американскому лидеру, сказав: «Господин президент, путь к победе будет долгим и трудным, но, объединившись вокруг общей цели, руководствуясь глубоким чувством справедливости и опираясь на несокрушимый дух наших солдат и нашего народа, Израиль одержит верх».