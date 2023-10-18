Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту — голосование
17:12 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Менее 100 депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, таким образом импичмент не состоялся. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.
Согласно результатам голосования, за импичмент президенту выступили 86 депутатов, против — один. Для отстранения президента было необходимо как минимум 100 голосов из 150, то есть две трети парламента.
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