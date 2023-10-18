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Байден заявил, что запросит у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю

17:44 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен запросить у американского Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю. Об этом он заявил, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль, нанесенного в связи с недавними вылазками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

«На этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля», — сказал он. По словам Байдена, в частности, США намерены обеспечить всем необходимым систему ПВО «Железный купол».

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