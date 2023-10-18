Эрдоган: Совбез ООН снова не выполнил возложенную на него ответственность
19:00 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание населения Газы», — написал он на своей странице в Telegram.
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