0
0
156
НОВОСТИ

В ЕС опасаются, что ХАМАС будет использовать соцсети для трансляции казней

20:15 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Евросоюза обсудили с владельцами крупных соцсетей противодействие распространению экстремистского контента, особенно возможным онлайн-трансляциям террористами казни заложников. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он подчеркнул, что недавние события на Ближнем Востоке, в частности нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа, привели к «широкому распространению противоправного контента и дезинформации, связанной с этими событиями». По его словам, такие тенденции несут в себе явный риск «стигматизации определенных сообществ и дестабилизации демократических структур», а также возможного распространения такого контента среди детей.

«Сейчас, когда закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA — прим. ТАСС) вступил в силу, я направил письма в компании, чтобы обратить внимание на определенные риски, связанные с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, и попросить их принять срочные и тщательные меры, — заявил Бретон. — В ходе нашего обмена мнениями с платформами мы специально просили их подготовиться к риску прямых трансляций казней, обещаемых ХАМАС, — риску, от которого мы должны защитить наших граждан, — и мы хотим получить заверения в том, что платформы хорошо подготовились к такой возможности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 18.10.2023
Власти Украины решили официально считать молдавский язык румынским
0
93
19:31 18.10.2023
Главы военных ведомств Таджикистана и Ирана обсудили перспективы сотрудничества
0
198
19:00 18.10.2023
Эрдоган: Совбез ООН снова не выполнил возложенную на него ответственность
0
245
17:44 18.10.2023
Байден заявил, что запросит у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
0
324
17:12 18.10.2023
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту — голосование
0
356
17:00 18.10.2023
Борьба Израиля с ХАМАС будет трудной и долгой, это «война другого рода» — Нетаньяху
0
336
16:32 18.10.2023
Индия к 2027 году станет третьей по величине экономикой мира — прогноз JPMorgan
0
419
16:20 18.10.2023
Курорт Сбера «Манжерок» удостоен престижной туристической награды
0
414
16:12 18.10.2023
Модели поступления в 10-й класс и колледжи в ближайшее время изменятся — Рособрнадзор
0
456
16:00 18.10.2023
В центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
0
358

Возврат к списку