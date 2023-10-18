В ЕС опасаются, что ХАМАС будет использовать соцсети для трансляции казней
20:15 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он подчеркнул, что недавние события на Ближнем Востоке, в частности нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа, привели к «широкому распространению противоправного контента и дезинформации, связанной с этими событиями». По его словам, такие тенденции несут в себе явный риск «стигматизации определенных сообществ и дестабилизации демократических структур», а также возможного распространения такого контента среди детей.
«Сейчас, когда закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA — прим. ТАСС) вступил в силу, я направил письма в компании, чтобы обратить внимание на определенные риски, связанные с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, и попросить их принять срочные и тщательные меры, — заявил Бретон. — В ходе нашего обмена мнениями с платформами мы специально просили их подготовиться к риску прямых трансляций казней, обещаемых ХАМАС, — риску, от которого мы должны защитить наших граждан, — и мы хотим получить заверения в том, что платформы хорошо подготовились к такой возможности».
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