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Власти Украины решили официально считать молдавский язык румынским

20:50 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве. Об этом сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

«На совместном заседании [правительств Румынии и Украины] было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — приводит слова Чолаку на своем сайте украинский телеканал «Прямой». «Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе уведомить об этом Европейский совет, но мы договорились об этом сегодня», — объявил Чолаку.

Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации» и заявил, что после решения украинского правительства молдавский язык «был вычеркнут».

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