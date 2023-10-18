Власти Украины решили официально считать молдавский язык румынским
20:50 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На совместном заседании [правительств Румынии и Украины] было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — приводит слова Чолаку на своем сайте украинский телеканал «Прямой». «Я знаю, что нужно еще предпринять некоторые законодательные шаги, в том числе уведомить об этом Европейский совет, но мы договорились об этом сегодня», — объявил Чолаку.
Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации» и заявил, что после решения украинского правительства молдавский язык «был вычеркнут».
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