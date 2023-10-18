Израиль потребовал на Совбезе ООН извинений за то, что в организации годами прятали голову в песок по поводу ХАМАС
21:25 18.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете [Безопасности ООН] поспешили признать ложь подобных ИГ (террористическая группировка „Исламское государство“, запрещена в России — прим. ТАСС) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. <…> Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванному в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Встреча проходит по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
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