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Медведев заявил об «отчаянной ревности» Украины к Израилю

09:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий».

По его мнению, абсолютно предсказуемо то, что европейские руководители, «окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут „русский след“ в обострении палестино-израильского конфликта».

«Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами. Не отстает от них и Киев, напуганный перспективой получать все меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет „самим нужнее“. Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», — описал происходящее политик.

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