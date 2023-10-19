ВС РФ поразили места сосредоточения пяти бригад ВСУ на южнодонецком направлении

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск «Восток» поразила места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки», — сказал Чехов.

Он уточнил, что также армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке.