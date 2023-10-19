Сийярто назвал "лицемерием в кубе" реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает лицемерием в кубе реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Премьер-министр Венгрии и президент России провели переговоры 17 октября на полях международного форума "Один пояс - один путь".

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была шокирована вчерашней встречей премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Эстонский премьер-министр назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила возмущение. При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны [на Украине], несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе", - написал глава венгерского МИД на своей странице в соцсети.