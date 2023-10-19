Генерал объяснил переброску войск США к Израилю
09:32 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Присутствие авианосцев и двух тысяч военных около Израиля дают президенту США Джо Байдену возможность рассматривать различные варианты действий. Переброску американских кораблей и войск к израильским берегам объяснил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает Bloomberg.
«То, что авианосцы и летающие эскадрильи дают президенту — это варианты. Мы знаем, что Иран следит за уровнем наших сил и его сдерживает дополнительная позиция на театре военных действий», — заявил Маккензи, который возглавлял американские войска на Ближнем Востоке до 2022 года.
По словам американского чиновника, анонимного источника агентства, США отправили сообщения по неофициальным каналам через такие страны, как Катар, чтобы внушить Ирану, что они серьезно относится к применению силы в случае необходимости. Lenta.Ru
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