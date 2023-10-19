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Автомобильный мост обрушился в Новосибирской области

11:00 19.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Новосибирской области обрушился автомобильный мост. Инцидент в Чулымском районе случился минувшей ночью.

Переправу в посёлок Базово через реку Карасук возвели в 1971 году, её длина 45 м. Из-за обрушения оказался отрезан участок населённого пункта с улицей, на которой находится восемь частных домов. Среди 29 проживающих там людей — девять несовершеннолетних и один маломобильный человек. Детям, которым теперь трудно добраться в школу, отменили занятия, сообщили в Telegram-канале территориального управления автомобильных дорог региона.

Как уточняется, изначально произошёл крен опоры, после чего конструкция рухнула. Специалисты выясняют причины обрушения. Для безопасности автомобилистов и пешеходов на объекте выставлены предупреждающие знаки и ограничения.  Говорит Москва

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