В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области Украины, где ночью прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Есть разрушения на инфраструктурном объекте», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях.