В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры
10:05 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области Украины, где ночью прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
«Есть разрушения на инфраструктурном объекте», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях.
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