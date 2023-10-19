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НОВОСТИ

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

10:05 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области Украины, где ночью прогремели взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Есть разрушения на инфраструктурном объекте», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях.

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