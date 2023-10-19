Банк БРИКС выделит Бразилии $1 млрд на восстановление экономики
10:20 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте финансового учреждения.
Кредит будет выделен по программе чрезвычайной помощи Бразилии в восстановлении ее экономики. Цель данной программы, указывается в сообщении банка, состоит в том, чтобы улучшить доступ малых и средних предприятий к кредитам путем предоставления гарантий, которые помогут им преодолеть временные проблемы с ликвидностью, обеспечить непрерывность их деятельности и укрепить их финансовую устойчивость, что позволит предотвратить значительную потерю рабочих мест.
НОВОСТИ
- 11:05 19.10.2023
- Ни одна администрация США не была заинтересована в мире на Ближнем Востоке — Медведев
- 11:00 19.10.2023
- Автомобильный мост обрушился в Новосибирской области
- 10:32 19.10.2023
- КНР готова работать над созданием экономического коридора через РФ и Монголию
- 10:21 19.10.2023
- Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологических и редких заболеваний
- 10:05 19.10.2023
- Собянин: Материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1900 человек
- 10:05 19.10.2023
- В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры
- 10:02 19.10.2023
- Сбер усовершенствовал GigaChat – качество ответов значительно улучшилось
- 10:00 19.10.2023
- В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина
- 09:32 19.10.2023
- Генерал объяснил переброску войск США к Израилю
- 09:20 19.10.2023
- Сийярто назвал "лицемерием в кубе" реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать