Банк БРИКС выделит Бразилии $1 млрд на восстановление экономики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте финансового учреждения.

Кредит будет выделен по программе чрезвычайной помощи Бразилии в восстановлении ее экономики. Цель данной программы, указывается в сообщении банка, состоит в том, чтобы улучшить доступ малых и средних предприятий к кредитам путем предоставления гарантий, которые помогут им преодолеть временные проблемы с ликвидностью, обеспечить непрерывность их деятельности и укрепить их финансовую устойчивость, что позволит предотвратить значительную потерю рабочих мест.