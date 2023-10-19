КНР готова работать над созданием экономического коридора через РФ и Монголию

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин готов способствовать формированию экономического коридора, который свяжет Россию, Монголию и Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом.

«Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трехстороннего экономического коридора», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.