В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина
10:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями найдены в коттедже в подмосковной дереве Крюково, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, по предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта Роман Микоян. «Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан их родственник», — говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.
Как отметили в СК, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. «В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании [подозреваемому] меры пресечения», — добавили в прокуратуре области.
Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук советского государственного деятеля Анастаса Микояна.
НОВОСТИ
- 11:05 19.10.2023
- Ни одна администрация США не была заинтересована в мире на Ближнем Востоке — Медведев
- 11:00 19.10.2023
- Автомобильный мост обрушился в Новосибирской области
- 10:32 19.10.2023
- КНР готова работать над созданием экономического коридора через РФ и Монголию
- 10:21 19.10.2023
- Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологических и редких заболеваний
- 10:20 19.10.2023
- Банк БРИКС выделит Бразилии $1 млрд на восстановление экономики
- 10:05 19.10.2023
- Собянин: Материальную помощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1900 человек
- 10:05 19.10.2023
- В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры
- 10:02 19.10.2023
- Сбер усовершенствовал GigaChat – качество ответов значительно улучшилось
- 09:32 19.10.2023
- Генерал объяснил переброску войск США к Израилю
- 09:20 19.10.2023
- Сийярто назвал "лицемерием в кубе" реакцию премьера Эстонии на встречу Орбана и Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать