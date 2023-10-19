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В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

10:00 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями найдены в коттедже в подмосковной дереве Крюково, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, по предварительным данным, подозреваемый — старший сын музыканта Роман Микоян. «Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан их родственник», — говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.

Как отметили в СК, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. «В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании [подозреваемому] меры пресечения», — добавили в прокуратуре области.

Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук советского государственного деятеля Анастаса Микояна.

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